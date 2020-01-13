Хабаровск, , 04:03 — REGNUM В столице Хабаровского края вновь эвакуируют школы. Сообщения от лже-террористов о якобы заложенных взрывных устройствах в школах пришли на электронный адрес УФСБ по Хабаровскому краю.

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Как сообщило ИА ДВ-Новости, в настоящее время проводится эвакуация 11 школ краевого центра. В школы выехали сотрудники спецслужб, ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 января 2020 года, эвакуируют школы и во Владивостоке. Там также получены ложные сообщения о минировании.