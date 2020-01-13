Вашингтон, , 03:33 — REGNUM Восемь случаев стрельбы за прошедшие выходные зарегистрировали полицейские в американском Балтиморе. О пяти погибших и 12-ти раненых сообщает The Associated Press со ссылкой на данные полиции.

Три женщины с пулевыми ранениями были обнаружены утром 11 января в автомобиле на северо-востоке города, одна из них позже скончалась в клинике. В разное время в течение дня в местные больницы поступали мужчины с огнестрельными ранениями. Четверо из них скончались.

Напомним, за прошедший год в Балтиморе было убито 348 человек.