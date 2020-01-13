Омск, , 03:25 — REGNUM В Тюкалинском районе Омской области возбуждено уголовное дело об уничтожении паспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном УМВД.

К участковому обратилась 30-летняя жительница посёлка Октябрьский Тюкалинского района. Она рассказала, что 59-летний супруг уничтожил её паспорт.

Установлено, что сожители поссорились на почве ревности. После ссоры женщина провела ночь у родственников. Вернувшись утром домой, она увидела на кухонном столе пепел. Оказалось, что супруг из мести сжег её паспорт. По данному факту было возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 325 УК РФ).

Добавим, ранее мужчина был дважды судим за угрозу убийством в отношении сожительницы. Также он привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью предыдущей гражданской супруге.

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