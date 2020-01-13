Якутск, , 03:31 — REGNUM В Якутске в рестобаре «Крыша» мужчина получил смертельные удары по голове, после чего скончался в больнице.

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Конфликт между посетителями произошел вечером 11 января. Мужчина обратился к другому мужчине, который разговаривал в тот момент с девушкой. Они некоторое время о чём-то беседовали и вдруг один из них нанёс несколько ударов по голове того, кто завёл первым разговор. От ударов он потерял сознание.

На скорой пострадавшего отвезли в больницу т несмотря на усилия врачей 12 января он скончался, пишет ЯСИА. Опонент сам явился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, сын известного автора-сатирика Михаила Жванецкого Дмитрий попал в больницу после избиения в одном из ресторанов Москвы. По предварительной версии, он с другом Филиппом Гинзбургом вмешался в конфликт молодых людей с девушкой.