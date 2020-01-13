Владивосток, , 03:34 — REGNUM Четыре скакуна, участвовавших в спортивных скачках погибли во Владивостоке при пожаре на частной конюшне конно-спортивного клуба «РОССО». Остальные лошади находятся в тяжелом состоянии.

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Пожар произошёл в субботу, 11 января. Из-за позднего сообщения о возгорании, пожарные расчёты прибыли к месту пожара в момент, когда уже вся конюшня была объята пламенем. Общая площадь пожара составила 300 кв. м. В огне погибли четыре лошади, пишет PrimaMedia.

«У выживших лошадей наблюдаются симптомы отравления дымом, с кашлем выделяется сажа из носовых ходов, у одной лошади сильнейшее воспаление верхних дыхательных путей с симптомами общей интоксикации», — рассказали ветеринарные специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в конно-спортивном клубе в Липецкой области оставил животных без запасов корма.