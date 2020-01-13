Абакан, , 03:10 — REGNUM В Абакане мошенникам удалось обмануть главного врача одного из крупных медучреждений Хакасии и его заместителя. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском МВД.

Главврачу позвонил мошенник и представился заместителем начальника УГИБДД по Хакасии. Он назвал вымышленное имя и сочинил легенду о том, что госавтоинспекторы остановили автомобиль с конфискованным постельным бельём, которое «стражи правопорядка» готовы отдать в лечебное учреждение.

Затем мошенники общались с заместителем главного врача по хозяйственным вопросам. Ему было предложено приехать к зданию Госавтоинспекции в Абакане с печатью «для оформления благодарственного письма сотрудникам». Также мошенники попросили заместителя главврача купить для проверяющей комиссии алкоголь и конфеты, пообещав вернуть деньги.

Через непродолжительное время злоумышленники попросили пополнить счета абонентских номеров выдуманной комиссии. Потерпевший пополнил баланс шести абонентских номеров на 20 тысяч рублей.

Подъехав к зданию ГИБДД, мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

В полиции уже выяснили, что абонентские номера зарегистрированы в Омской области.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-депутат парламента Хакасии признан виновным в мошенничестве.