Владивосток, , 03:07 — REGNUM Учеников и персонал средней школы № 33 эвакуируют утром, 13 января во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Школа расположена на улице Сахалинской в районе бухты Тихая. Информация об этом появилась на странице паблика dpskontrol125rus. Пока неизвестно, что стало причиной для эвакуации. К школе прибывают машины оперативных служб.

Также появилось сообщение об эвакуации учеников из школы № 22, находящейся на улице Луговой. В данном случае речь идёт о сообщении о минировании школы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве из-за угрозы взрыва прошла эвакуация персонала школ в четверг, 9 января.