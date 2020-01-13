Киев, , 02:36 — REGNUM После завершения всех необходимых процедур самолет Минобороны Украины вернет из Ирана всех 11 погибших в авиакатастрофе. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов написал в Facebook.

«Борт Минобороны Украины вернётся из Тегерана только по совершению всех процедур», — написал чиновник.

Он также добавил, что если возникнет необходимость, то в Иран будут направлены «дополнительные силы».

Как передавало ИА REGNUM, власти Ирана признали, что самолет компании «Международные авиалинии Украины» был ошибочно сбит системой ПВО. Военные страны ожидали ответной атаки США на ракетный обстрел американских баз в Ираке.

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