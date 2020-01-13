Москва, , 01:56 — REGNUM SSJ-100 направлявшийся в Ставрополь из Шереметьево, вернулся в столицу в связи с возможной неисправностью двигателя. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

«Экипаж заметил отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя и принял решение вернуться в Шереметьево», — сообщает источник.

На борту самолета летел 61 пассажир. Посадка прошла без происшествий. В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего и осуществляется осмотр самолета.

Как передавало ИА REGNUM, 12 января, в СК РФ заключили, что виновным в крушении Sukhoi Superjet 100 5 мая 2019 года в аэропорту «Шереметьево» является командир самолета.

Читайте ранее в этом сюжете: СКР установил причину аварии SSJ 100 в аэропорту «Шереметьево»