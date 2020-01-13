Ростов-на-Дону, , 01:54 — REGNUM К поиску пропавших во время прогулки в ростовской роще детей привлекут добровольцев. Информация о сборе участников поисковой операции появилась в социальных сетях, сообщает ИА REGNUM.

«По факту пропажи двоих детей объявляется общий сбор поисковой группы. Поисковая операция согласована с органами правопорядка и МЧС», — говорится в паблике «Ростов Главный».

Сбор добровольцев назначен на 9:00 мск 13 января.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 14-летняя девочка с четырёхлетним братом ушли на прогулку в парк «Соловьиная роща». Домой дети не вернулись. С момента пропажи несовершеннолетних прошло двое суток.

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