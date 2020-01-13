Ростов-на-Дону, , 00:56 — REGNUM В Ростове-на-Дону рушится дом, в котором проживают семьи с детьми. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Здание 1900 года постройки расположено на улице Станиславского в Кировском районе. На углу трёхэтажного дома лопнула металлическая стяжка. Спасатели подтвердили, что существует угроза обрушения здания.

«Оповещены экстренные службы и руководство района. В доме проживает 24 человека, из них четверо детей. Произведено обследование объекта, работает служба ЖКХ», — уточнили в управлении.