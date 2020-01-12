Ростов-на-Дону, , 23:43 — REGNUM В Ростове-на-Дону во время прогулки в «Соловьиной роще» пропали дети. Полиция ищет 14-летнюю девочку и её четырёхлетнего брата.

По информации, которой располагает telegram-канал Baza, об исчезновении детей в правоохранительные органы сообщил человек, представившийся их братом. На прогулку в парк сестра с младшим братом отправились пару дней назад, но домой так и не вернулись.

ИА REGNUM отмечает, что официальной информации от донской полиции по факту пропажи детей пока не поступало. По некоторым данным, к поиску подключены спасатели.