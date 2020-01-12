Санкт-Петербург, , 22:16 — REGNUM Серьезная коммунальная авария произошла в Петербурге вечером в воскресенье, 12 января. Прорвало трубу холодного водоснабжения диаметром 90 см у дома 49 по проспекту Непокоренных, ведущему к Пискаревскому мемориальному кладбищу.

Вода затопила проезжую часть, а краны жителей окрестных домов, наоборот, остались без холодной воды. В районе аварии образовался автомобильный затор. Причина случившегося пока неизвестна.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на месте ЧП работают три аварийные бригады Водоканала, которые проведут откачку воды, установят причину дефекта и займутся его ликвидацией.

Нормальное водоснабжение жилых домов на проспекте Непокоренных будет восстановлено после локализации вытекания.

ЧП привело к затруднению движения автотранспорта и пробкам на самом проспекте и примыкающих к нему магистралях. «Работает патруль ГИБДД, возможно ограничение движения», — отмечает источник.

«Потоп» — лаконично отмечают пользователи сервиса «Яндекс.Карты».