Санкт-Петербург, 12 января 2020, 22:16 — REGNUM Серьезная коммунальная авария произошла в Петербурге вечером в воскресенье, 12 января. Прорвало трубу холодного водоснабжения диаметром 90 см у дома 49 по проспекту Непокоренных, ведущему к Пискаревскому мемориальному кладбищу.
Вода затопила проезжую часть, а краны жителей окрестных домов, наоборот, остались без холодной воды. В районе аварии образовался автомобильный затор. Причина случившегося пока неизвестна.
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на месте ЧП работают три аварийные бригады Водоканала, которые проведут откачку воды, установят причину дефекта и займутся его ликвидацией.
Нормальное водоснабжение жилых домов на проспекте Непокоренных будет восстановлено после локализации вытекания.
ЧП привело к затруднению движения автотранспорта и пробкам на самом проспекте и примыкающих к нему магистралях. «Работает патруль ГИБДД, возможно ограничение движения», — отмечает источник.
«Потоп» — лаконично отмечают пользователи сервиса «Яндекс.Карты».