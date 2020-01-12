Багдад, , 22:07 — REGNUM На авиабазе «Балад» в Ираке, которая 12 января подверглась очередному ракетному обстрелу, размещаются также американские военнослужащие. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление иракских военных.

«Восемь ракет «Катюша» были выпущены по базе, расположенной примерно в 80 км к северу от столицы Багдада», — говорится в заявлении иракских военных.

По последним данным, в результате взрывов пострадали четверо иракских военных, среди которых два офицера. О каких-либо потерях среди военных США не сообщается.

О том, кто стоит за данной атакой, также пока ничего неизвестно.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 12 января на севере Ирака неизвестные обстреляли территорию авиабазы «Балад».

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