Нижний Тагил, Свердловская область, , 21:47 — REGNUM В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина-водитель. Как сообщает издание «Тагил-сити», инцидент произошёл на дороге к посёлку Свободный, ведущей с трассы Нижний Тагил — Нижняя Салда.

По данным дорожных инспекторов, вечером 11 января управлявшая автомобилем KIA 30-летняя женщина, пошла на обгон грузового автомобиля и выехала на встречную полосу. В результате неудачного манёвра, её машина столкнулась с автомобилем Volvo.

В результате ДТП женщина получила тяжёлые травмы и в состоянии комы была доставлена в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января на автодороге Екатеринбург — Алапаевск, водитель, выехавший на встречную полосу, спровоцировал массовое ДТП. В результате несколько человек получили травмы.

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