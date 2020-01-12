Москва, , 20:37 — REGNUM В Москве сотрудники полиции оштрафовали водителя, сбившего актрису Ренату Литвинову, сообщает 12 января ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что штраф был выписан по статье «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения». Водителю грозит штраф в размере от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января в центре столицы автомобиль сбил актрису Ренату Литвинову. В результате наезда актриса получила травмы ноги и руки, она смогла самостоятельно покинуть место ДТП. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь.

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