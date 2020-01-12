Санкт-Петербург, , 20:19 — REGNUM Сотрудники Следственного комитета РФ в воскресенье, 12 января, предъявили обвинение в убийстве 16-летнему ученику 8-го класса одной из петербургских школ, который убил сожителя своей матери, 46-летнего мигранта из Узбекистана. Преступление произошло на почве бытового конфликта.

Ранним утром 11 января в полицию Василеостровского района поступило сообщение о том, что в подъезде дома №33 по 12 линии Василевского острова находится мужчина с ножевым ранением. Полицейские выехали на место происшествия, туда же срочно отправились медики. Однако спасти раненого не смогли — он скончался в машине скорой помощи.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, по подозрению убийстве мужчины, 1973 года рождения, полицейские задержали подростка, 2004 года рождения. Было установлено, что убийству предшествовала ссора, а юноша находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следственные органы СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Задержанному школьнику уже предъявлено обвинение в этом преступлении.

По версии следствия, в ночь с 10 на 11 января на лестничной площадке в ходе внезапно возникшей ссоры подросток нанес смертельный удар ножом в шею сожителю своей матери.

«Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения. В ходе следствия будут выяснены причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», погибший мигрант нигде не работал и жил в Петербурге без регистрации. Его сожительница, мать обвиняемого, заявила, что мужчина регулярно избивал подростка. Сам школьник состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних в связи с совершением им административных правонарушений.