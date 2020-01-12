Квебек, Канада, , 19:55 — REGNUM В двух провинциях на востоке Канады в ночь на 12 января прошли ледяной дождь и шквалистый ветер, в результате которых 137 тыс. жилых домов и объектов социальной инфраструктуры остались без электроснабжения. Об этом 12 января сообщает телеканал CBC.

Уточняется, что в Квебеке и Монреале наблюдался сильный ветер, который достигал скорость 25 м/с. Его порывы повалили множество рекламных конструкций и сотни деревьев. Это привело к многочисленным обрывам линий электропередачи в провинциях.

Отмечается, что на данный момент ведутся работы по восстановлению электросетей и подключению потребителей к электроснабжению. Однако, не сообщается сколько времени потребуется для полного восстановления подачи электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Якутии завершены работы по восстановлению энергоснабжения после аварии на высоковольтной линии, которая оставила без электричества около 65 тыс. человек.

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