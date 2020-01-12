Екатеринбург, , 19:31 — REGNUM В Екатеринбурге скончался восьмилетний мальчик, который в начале августа получил тяжёлое огнестрельное ранение в голову под Нижним Тагилом. По данным информационного портала Е1, о смерти ребёнка сообщили его родственники.

По словам сестры мальчика, 2 января ему исполнилось восемь лет.

Как сообщало ИА REGNUM, трагический инцидент произошёл 4 августа в коллективном саду под Нижним Тагилом. В тот день, находившийся в нетрезвом состоянии 35-летний мужчина устроил стрельбу по пустым банкам и случайно попал в голову ребёнку. После этого гражданин попытался скрыться, но был задержан по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.

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Пострадавший мальчик был госпитализирован в тяжёлом состоянии в больницу. Позже его перевезли на вертолёте в Екатеринбург. Ребёнку требовалась сложная операция, так как пуля застряла в труднодоступном для хирургического вмешательства участке головного мозга.

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Ребёнку провели несколько операций, но извлечь пулю так и не удалось.

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