с. Горки, , 18:41 — REGNUM В Тюмени 10 января 2020 года суд удовлетворил иск жительницы Ямала, которой повредили часть сигмовидной кишки во время операции. Об этом сообщает издание «Вслух.ру».

Лапароскопическую операцию по удалению желчного пузыря и кисты правого яичника женщине из ямальского села Горки провели 8 февраля 2018 года.

Медики допустили повреждение части сигмовидной кишки пациентки, что повлекло длительное лечение женщины и расценивается как тяжкий вред здоровью.

Ленинский районный суд Тюмени взыскал с больницы в пользу пациентки 1 млн рублей компенсации морального вреда.