Москва, , 18:24 — REGNUM В центре Москвы автомобиль сбил российскую актрису Ренату Литвинову, сообщает 12 января телеграм-канал Mash.

Отмечается, что актриса прогуливалась по центру Москвы. В этот момент у ресторана Макдональдс на неё наехала машина.

В результате наезда актриса получила травмы ноги и руки, она смогла самостоятельно покинуть место ДТП. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь.

Отметим, что сегодня, 12 января, Ренате Литвиновой исполнилось 53 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием пожилого скутериста, который сбил свою ровесницу на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге. Женщина, несмотря на оказанную медицинскую помощь, от полученных травм скончалась.

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