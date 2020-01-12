Челябинск, , 18:19 — REGNUM В Челябинске началась проверка детского сада №444, в котором массово заболели дети. Об этом сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора.

По данным ведомства, информация о ЧП поступила в орган 11 января. Речь идёт об острой кишечной инфекции. Идёт комплекс противоэпидемических мероприятий, проводится дезинфекция помещений детсада.

Как сообщало ИА REGNUM, о ЧП журналистам заявили родители детей. Речь шла о десятках заболевших.

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