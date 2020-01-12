Токио, , 17:41 — REGNUM Нештатная ситуация произошла на АЭС «Иката», расположенной на острове Сикоку в Японии. Об этом 12 января сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на оператора станции, компанию Shikoku Electric Power Company.

По данным агентства, сбой в работе произошёл во время подготовки к извлечению отработавших топливных стержней на третьем блоке АЭС.

Во время работ специалистам станции не удалось в штатном режиме произвести подъём верхней части устройства, фиксирующего топливные сборки в реакторе. При её подъёме была случайно приподнята одна из 48 регулирующих кассет.

В связи с возникшей нештатной ситуацией работы на третьем энергоблоке были приостановлены, утечки радиации не произошло, опасных повреждений нет. АЭС «Иката» является первой станцией в Японии, на которой используется смешанное ураново-плутониевое топливо МОКС. Работы по извлечению смешанного топлива проводились в стране впервые. В настоящее время специалисты начали выяснение причин нештатной ситуации, скорее всего из-за этого может возникнуть отставание в графике работ.

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