Нижневартовский район, Югра, , 16:53 — REGNUM В Югре проводится проверка заявления о вооружённом нападении на сотрудника службы безопасности одной из нефтяных компаний, работающих на Самотлорском месторождении в Нижневартовском районе. Речь идёт о возможной несанкционированной врезке в нефтепровод, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Согласно заявлению, охранник обнаружил на территории компании двух посторонних мужчин, автоцистерну и автомобиль «Нива». Неизвестные, по словам охранника, выстрелили в него и ранили. На теле пострадавшего зафиксирована ссадина и кровоподтёк на бедре. Является ли это ранением от огнестрельного оружия, выясняют эксперты.

Кроме того, не обнаружено следов врезки в нефтепровод, не найден транспорт, на котором якобы приезжали нападавшие, как и неизвестны их личности.

По факту вероятной стрельбы проводится полицейская проверка.