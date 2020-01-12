Пекин, , 16:44 — REGNUM Четыре человека погибли в результате обрушения жилого частного дома в провинции Хэнань в центральной части Китая. Об этом 12 января сообщила пресс-служба местной администрации.

ЧП произошло в городе Гунъи около 11:00 (06:00 мск). Как сообщается в заявлении администрации города, опубликованном в социальной сети Weibo, обрушился жилой частный дом, в котором находились пять человек.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и извлекли людей из-под завалов. Из пяти человек спасти удалось только одного, состояние пострадавшего медики оценивают как стабильное.

Властями муниципалитета была создана специальная комиссия для расследования причин и обстоятельств гибели людей. В заявлении властей указывается, что обрушившийся дом был возведён жильцами самостоятельно, без помощи каких-либо компетентных строительных организаций.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 16 человек из-за обрушения крыш нескольких жилых домов в двух провинциях на юге и западе Афганистана.

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