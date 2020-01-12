Чебоксары, , 15:59 — REGNUM В Чебоксарах устанавливаются обстоятельства гибели мужчины, который упал с крыши пятиэтажного здания при проведении кровельных работ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Трагедия произошло сегодня, 12 января. По данным ведомства, во время ремонта крыши пятиэтажного здания по улице Привокзальная 31-летний мужчина сорвался и упал с высоты. От полученных ранений он скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина являлся бригадиром и был привлечён сотрудниками подрядной организации для выполнения кровельных работ.

«Будет дана правовая оценка действиям либо бездействию лиц в сфере охраны труда, ответственных за случившееся. Также будут установлены причины и условия, этому способствовавшие», — говорят правоохранители.

Отметим, что ранее трагедия в ходе ремонта крыши произошла 19 октября в Чебоксарах по улице Эльменя. По предварительным данным, при демонтаже металлической лебедки, установленной на краю крыши и приспособленной для подъема грузов, 62-летний мужчина упал с крыши девятиэтажного дома. Он скончался на месте происшествия. Одна из версий случившегося — нарушение правил техники безопасности.