Манила, , 16:13 — REGNUM Приём и отправку авиарейсов временно приостановил в связи с извержением вулкана Тааль международный аэропорт в столице Филиппин городе Манила. Заявление об этом 12 января опубликовано на официальной странице аэропорта в соцсети Facebook.

В заявлении сказано, что причиной приостановки работы аэропорта стал вулканический пепел, выброс которого произошёл при извержении вулкана Тааль. Руководство аэропорта обратилось к пассажирам с просьбой координироваться по поводу информации о полётах с авиакомпаниями.

Извержение вулкана Тааль началось 12 января. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) присвоил вулкану третий уровень опасности из пяти. Столб пепла поднялся над вулканом на высоту около одного км.

Сам вулкан расположен в 85 километрах от Манилы и является самым активным в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации властями Филиппин около 80 тыс. человек из трёх населённых пунктов, расположенных поблизости от вулкана Тааль.

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