Джуно , США, , 15:41 — REGNUM Мужчина, проживший 23 дня в лесу после пожара, уничтожившего его жильё, был эвакуирован спасателями на Аляске в США. Об этом 12 января сообщает издание Time.

По данным издания, у жителя малонаселённого района Аляски Тайсона Стила сгорел трейлер, в котором он проживал. Как рассказал сам погорелец, пожар начался из-за того, что часть непрогоревшего топлива из печки попала через дымоход на крышу трейлера. Жилище мужчины, вместе с припасами, оружием и патронами к нему, сгорело полностью.

Стил сначала выкопал в снегу пещеру, в которой прожил первые двое суток после пожара. Затем он выстроил из мусора и палок, которые собрал в лесу и на месте сгоревшего трейлера, временное жилище. До ближайшего населённого пункта мужчине пришлось бы добираться 30 км, поэтому он принял решение ждать помощи в лесу.

Стил вытоптал огромную надпись SOS на снегу, которую заметили военные и прислали ему на помощь спасательный вертолёт, который доставил мужчину в ближайший город. Как выяснилось, военные стали патрулировать местность после того, как близкие Стила, обеспокоенные отсутствием связи с ним, обратились в полицию.