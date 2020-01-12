Луганск, , 15:27 — REGNUM Вооруженные силы Украины разместили запрещенное вооружение еще трех в населенных пунктах, которые находятся у линии столкновения, сообщил 12 января офицер управления Народной Милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Так, в районе населенного пункта Станица Луганская (зона ответственности 46 бригады ВСУ) размещена зенитная установка, в районе населенного пункта Выскрив (зона ответственности 72 бригады ВСУ) — буксируемая гаубица «Мста-Б» калибра 152 мм, в районе населенного пункта Кряковка (зона ответственности 93 бригады ВСУ) — бронетранспортер.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики препятствуют работе беспилотных аппаратов мониторинговой миссии ОБСЕ в целях сокрытия размещения вооруженными силами Украины запрещенной военной техники у линии соприкосновения.

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Отметим, также, что интенсивность обстрелов территории Луганской Народной Республики за последние несколько дней усилилась. Подчеркнем, что с конца прошлого года, а именно с 27 декабря по 5 января текущего года обстрелы со стороны украинских боевиков представительством республики в совместном центре координации и контроля прекращения огня не фиксировались. Однако с 6 января обстрелы ЛНР боевиками снова возобновились. В предыдущем докладе представителя НМ также сообщалось о размещении боевиками ВСУ военной техники в пяти населенных пунктах.