Новороссийск, Краснодарский край, , 15:26 — REGNUM Один человек погиб, ещё четверо пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Краснодарском крае под Новороссийском. Об этом 12 января сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла в районе поселка Верхнебаканского днём 12 января. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем. От удара иномарка перевернулась на бок, а водителя Lada спасателям пришлось деблокировать с помощью специнструментов.

В результате ДТП на месте аварии скончался водитель автомобиля Lada, а водителя и трёх пассажиров автомобиля Toyota, в том числе двоих детей, доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.

Причина и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о восьми ДТП, спровоцированных снегопадом под Калугой. В результате столкновений автомобилей погиб один человек, пострадали 15.

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