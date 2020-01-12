Сургут, Югра, , 14:59 — REGNUM В Сургуте по отрицательным мотивам увольняют начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков местного управление МВД Дмитрия Нефёдова. Он покинет пост, когда выйдет из больничного, сообщает пресс-служба управления МВД по ХМАО.

Таковы результаты проверки полицейского подразделения после задержания 10 декабря 2019 года оперативника сургутского отдела по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН), у которого при личном досмотре было изъято более 20 пакетиков с наркотическими веществами.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотиков, совершенное с использованием своего служебного положения»). оперативник уволен из органов внутренних дел и помещён в следственный ізолятор.

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