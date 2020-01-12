Манила, , 15:06 — REGNUM Эвакуацию трёх населённых пунктов начали власти из-за извержения вулкана Тааль на Филиппинах. Об этом 12 января сообщает телеканал CNN Philippines.

Эвакуация людей проводится в трех городах в провинции Батангас: Сан-Николас, Балете и Талисай. Всего в этих населённых пунктах проживает около 90 тыс. человек.

Сообщается, что вулкан Тааль 12 января выпустил пепловый столб высотой около километра. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) повысил уровень опасности вулкана до третьего по пятибалльной шкале. Данный уровень означает запрет на приближение к вулкану в радиусе двух километров от его вершины.

Кроме того, вулканологи порекомендовали начать эвакуацию людей, проживающих в прилегающих к вулкану районах.

Ранее ИА REGNUM сообщало об извержении вулкана Синдакэ, которое началось в Японии.

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