Луганск, , 15:03 — REGNUM Вооруженные силы Украины препятствуют работе беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ. Об этом 12 января сообщил офицер управления Народной Милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

В населенном пункте Орехово для того, чтоб скрыть от представителей мониторинговой миссии размещение ВСУ вооружения запрещенного калибра 152 мм было применено средство станции радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами ОБСЕ. В результате чего сотрудники миссии утратили контроль над «беспилотником». Боевики ВСУ в свою очередь посадили БПЛА на своих позициях, стерли записи, которые были собраны беспилотным аппаратом и передали аппарат сотрудникам мониторинговой миссии. Данный факт по словам НМ отражен в отчете мониторинговой миссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, со стороны ВСУ на позициях боевиков в зоне проведения карательной операции присутствует немало военных предпенсионного и пенсионного возраста, что свидетельствует о явном нежелании украинской молодежи воевать в Донбассе.

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