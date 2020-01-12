Нур-Султан, , 14:38 — REGNUM В канале возле села Редуть Атырауской области Казахстана обнаружили тело пропавшего девятилетнего мальчика, сообщает 12 января агентство «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям области.

В ведомстве уточнили, что в поисковой операции приняли участие 36 человек и шесть единиц техники. К поискам двух пропавших мальчиков приступили 11 января. Дети пропали в пригородном поселке Курсай.

Напомним, 5 января сотрудники полиции Усть-Каменогорска разыскали дух пропавших детей, которые ушли на каток и не вернулись. По тревоге был мобилизован личный состав комплексных сил полиции и Национальной гвардии.

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