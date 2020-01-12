Донецк, , 14:38 — REGNUM За минувшие сутки два боевика ВСУ погибли и три получили ранения вне боевых действий. Об этом 12 января сообщил представитель управления Народной Милиции Донецкой Народной Республики.

Кроме того, по сообщению НМ был уничтожен бронетранспортер МТ-ЛБ.

Один боевик ВСУ, сержант Никольский, умер в 10-й горно-штурмовой бригаде в районе населенного пункта Широкино, находясь на боевой позиции. Он отравился некачественным алкоголем. Старшина бригады Ясинский получил ранение из стрелкового оружия на позициях в районе населенного пункта Водяное вследствие неуставных отношений. По предварительной информации, боевик пытался самовольно покинуть позиции, однако с помощью применения оружия его пытался остановить командир взвода.

Два боевика 108 батальона 10-й бригады были задержаны военной службой правопорядка в Талаковке при попытке ограбить здание администрации поселка. При задержании одному боевику ВСУ сломали челюсть и руку.

В военной комендатуре населенного пункта Волноваха в ночь на 11 января скончался боевик 128-й бригады Зайченко. Согласно официальной информации смерть наступила из-за сердечной недостаточности. Но вскрытие показало, что причиной смерти военного стало внутреннее кровотечение от травм, которые боевик получил в результате избиения. По подозрению в избиении задержаны два сотрудника комендатуры.

В 37-м батальоне 56-й бригады в ночь на 11 января боевик Некалов получил ожоги 2-й степени из-за возгорания блиндажа на позиции, так как была нарушена техника пожарной безопасности при эксплуатации печи. Пожар уничтожил два автомата АКС-74, более 1200 патронов 5,45 мм, тепловизор PULSAR, а также три бронежилета и две кевларовых каски.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пьяный военнослужащий ВСУ расстрелял своих сослуживцев.

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