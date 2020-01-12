Бейрут, , 13:59 — REGNUM Занимавший должность главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон признался в незаконном выезде из Японии, отвечая на вопрос издания Asahi Shimbun.

В ноябре 2018 года бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi был задержан в Японии по подозрению в сокрытии доходов на девять миллиардов иен (около $80 млн). Позже Гон был освобождён под залог, однако расследование продолжалось. 30 декабря Карлос Гон тайно покинул Японию и прибыл в Ливан.

На пресс-конференции в Бейруте Гон рассказал о причинах, побудивших его сбежать из страны. Он признал свои действия незаконными, но заявил, что был вынужден сделать это из-за того, что ему пришлось бы провести под арестом около 10 лет, дожидаясь решения Верховного суда Японии.

«Мне 65 лет. Я мог не дождаться окончания судебного процесса. Я хотел быстрого суда, но этого никто не учитывал», — объяснил Карлос Гон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 января адвокат Карлоса Гона Такаси Такано заявил, что в японской тюрьме его подзащитного допрашивали по семь часов в сутки.

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