Исламабад, , 13:59 — REGNUM Два человека погибли при падении легкомоторного самолёта, распылявшего над полями ядохимикаты для травли саранчи в Пакистане. Об этом 12 января сообщает телеканал ARY News.

Крушение произошло возле города Садикабад в провинции Пенджаб. В результате нашествия саранчи в провинциях Пенджаб и Синд пострадали растения и кустарники, были повреждены посевы и фруктовые сады. Администрация города Садикабад попросила власти провинции Пенджаб прислать самолёт для борьбы с насекомыми.

Самолёт с двумя членами экипажа на борту потерпел крушение во время распыления химикатов над полями. В результате ЧП погибли пилот самолёта и инженер департамента по защите растений.

На место крушения прибыли сотрудники полиции и спасатели, территория в районе падения самолёта была оцеплена. По предварительным данным, причиной крушения самолёта стала техническая неисправность, возникшая во время травли насекомых. Расследование причин и обстоятельств авиакатастрофы продолжается.

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