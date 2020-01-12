Екатеринбург, , 13:40 — REGNUM Житель Екатеринбурга обратился в полицию с заявлением, в котором указал, что стал жертвой агрессии со стороны охранников ночного клуба. Как сообщает информационный портал Е1, мужчину избили и силой выволокли из увеселительного заведения.

По словам мужчины, но приехал в ночной клуб с супругой и её подругой. Также гражданин заявил, что в ходе конфликта с охранниками ему испортили дорогую одежду, и он намерен добиться компенсации от ночного клуба. В качестве подтверждения своей позиции гражданин выложил в интернете фотографии, на которых видно, что у него разбито лицо.

Как сообщили в городской полиции, по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента, а также тяжесть полученных травм.

Отметим, что в ночном клубном ресторане «Максимилианс» подтвердили факт инцидента, но утверждают что именно мужчина начал вести себя агрессивно, вследствие чего был принудительно удалён из заведения.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля 2019 года нападению со стороны охранников предприятия подвергся директор завода «ЭМА». По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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