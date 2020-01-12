Гоцо, , 13:36 — REGNUM Матч между футбольными клубами «Оратой Юс» и «Саннат Лайонс» в рамках второго дивизиона чемпионата Мальты был прерван из-за нападения одного из игроков на судью. Об этом сообщает TVM.

На завершающих минутах матча игрок «Саннат Лайонс» Антуан Камиллери получил вторую «жёлтую карточку» и должен был покинуть поле. Футболист вступил в перепалку с судьями, после чего попытался ударить одного из них. Он был немедленно остановлен другими игроками, однако через несколько минут подбежал к помощнику рефери и нанёс ему несколько ударов по лицу.

Полицейские вмешались и задержали футболиста. Камиллери покинул поле в наручниках, издание сообщает, что позже он предстанет перед судом.

В футбольной ассоциация Мальты решительно осудили поведение игрока и заявили, что примут все необходимые дисциплинарные меры.