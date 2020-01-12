Яблонец-над-Нисоу, , 12:53 — REGNUM В Чехии в придорожном ресторане в городе Яблонец-над-Нисоу вечером 11 января угарным газом отравились 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба скорой помощи города.

Кареты скорой помощи были вызваны в придорожный ресторан, так как находившиеся в нем люди почувствовали себя плохо. По прибытии медики зафиксировали повышенные показатели датчиков, измеряющих уровень СО. В ресторан были экстренно вызвано пожарные и полиция.

В больницы города были доставлены 13 человек, одна из пострадавших — в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, причиной произошедшего было нарушение системы газового отопления в ресторане. Пожарные провели тщательную проверку и проветрили помещения.