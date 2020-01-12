Кабул, , 12:34 — REGNUM 16 человек погибли на юге и на западе Афганистана в результате обрушения крыш домов из-за сильного ливня и снегопада. Об этом 12 января сообщает афганский телеканал 1TV.

Трагедия произошла в западной провинции Герат и в южной провинции Кандагар. В уезде Энджил провинции Герат погибли шесть человек, в том числе женщины и дети, два человека погибли в уезде Адраскан.

В провинции Кандагар из-за обрушения крыш погибли восемь человек, ещё 14 получили травмы. Все пострадавшие были госпитализированы.

Накануне в нескольких провинциях Афганистана прошёл сильный снегопад и ливневые дожди. Многие СМИ в Афганистане разместили фотографии заметённых снегом улиц. Скопившиеся на крышах жилых домов снежные массы стали причиной обрушения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за время новогодних праздников в Кузбассе дорожные службы вывезли почти 130 тыс. кубометров снега.

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