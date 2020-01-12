Калуга, , 12:31 — REGNUM В Калужской области снегопад спровоцировал совершено восемь дорожных происшествий, в которых 15 человек травмировано и один погиб. Об этом 12 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделение пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД УМВД России.

Место ДТП 40.mchs.gov.ru

По информации ведомства, крупное ДТП с тремя автомобилями произошло 11 января в 19 час. на 202 км на федеральной автотрассы М-3 «Украина» в Бабынинском районе, где 20-летний водитель Hyundai, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автомобил. Ford. Водитель Hyundai погиб на месте, 46-летний водитель Ford не пострадал, но трое его пассажиров получили травмы. Им понадобилась медицинская помощь.

Калужская Госавтоинспекция предупредила водителей об ухудшении погодных условий, что в свою очередь может негативно повлиять на безопасность дорожного движения! В регионе выпало значительное количество осадков, поэтому водителям предложено воздержаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, а также от перевозки несовершеннолетних, как в салоне личных автомобилей, так и организованными перевозками.

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