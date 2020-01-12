Магадан, Магаданская область, , 11:17 — REGNUM Трое рыбаков были эвакуированы спасатели с оторвавшейся от берега льдины в Охотском море. Об этом 12 января сообщает ГУ МЧС по Магаданской области.

Трое мужчин рыбачили на льду недалеко от пирса на Старой Весёлой и не заметили, как начался отлив, вызвавший раскол ледового поля. Между рыбаками и берегом образовалась промоина шириной около 12 метров. Самостоятельно вернуться на берег рыбаки уже не могли.

Терпящих бедствие людей заметили инспекторы центра ГИМС МЧС России по Магаданской области, которые проводили ежедневное патрулирование района на снегоходах. Они подъехали к рыбакам, успокоили их и дождались вместе с ними спасателей. Мужчины были эвакуированы спасателями со льдины с помощью катера на воздушной подушке «Хивус», который доставил спасённых к берегу бухты Гертнера.

Отмечается, что ГУ МЧС по региону неоднократно предупреждало граждан об опасности выхода на лёд в бухтах Магадана. Мэр города издал распоряжение о запрете подлёдной рыбалки. Лёд в бухте Гертнера в районе Старой Весёлой непрочный и нестабильный, ледовое поле состоит из ломаных льдин, смёрзшихся между собой. Выходить на лёд крайне опасно, выезд на автотранспорте запрещён.

Ранее ИА REGNUM сообщало об извлечении из воды нескольких десятков автомобилей, провалившихся под лёд в бухте Воевода в Приморском крае.

Читайте ранее в этом сюжете: Несколько десятков машин достали из-подо льда спасатели Приморья