Умань, Украина, , 11:16 — REGNUM Директор украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил о случае избиения представителей еврейского народа в украинском городе Умань (Черкасская область), который произошел в минувшую пятницу. Об этом Долинский написал 12 января на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в пятницу вечером. Нападавших, по словам Долинского, было около тридцати человек. На представителей еврейского народа группа «местных хулиганов» напала возле могилы раввина Нахмана и избила их. В результате избиения «четверо евреев оказались в больнице». По утверждению свидетелей произошедшего, на которое ссылается Долинский, у нападавших в руках были палки и ножи.

«Из-за многих инцидентов и бездействия полиции, уманские евреи организовывают специальную группу самообороны для защиты от хулиганов», — сообщил Долинский.

ИА REGNUM напоминает, в городе Умань в октябре прошлого года был оперативно задержан мужчина, подозреваемый в изображении портрета Гитлера на стене бетонного сооружения в месте компактного проживания местной еврейской общины.

На Украине недавно произошел дипломатический скандал в связи с чествованием на государственном уровне украинских националистов, таких как Андрей Мельник, Степан Бандера, Юрий Липа и Иван Липа. Против политики Украины чествования так называемых национальных героев выступили послы Израиля и Польши на Украине.

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