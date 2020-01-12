Волноваха, Украина, 12 января 2020, 10:24 — REGNUM О гибели мирного жителя в результате взрыва боевого припаса, который мужчина хранил дома, сообщили 11 января в пресс-службе Волновашского отделения национальной полиции Украины на оккупированной Киевом части Донецкой Народной Республики.
По предварительной информации украинских правоохранительных органов боевой припас взорвался из-за неосторожного обращения с ним 24-летнего местного жителя, который погиб в результате полученных от взрыва травм на месте. Происшествие произошло в селе Шевченко. «Полицейские предварительно установили, что погибший нашел выстрелы от РПГ-7 за пределами села и принес его домой», — сообщает пресс-служба.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 января местный житель Луганской Народной Республики пострадал от взрыва неразорвавшегося снаряда вооруженных сил Украины.
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