Вашингтон, , 10:38 — REGNUM Американская компания Amazon сообщила об увольнении нескольких сотрудников, причастных к утечке персональной информации клиентов. Об этом сообщает Bloomberg.

В компании, владеющей крупнейшей в мире платформой электронной коммерции, рассказали, что уволенные сотрудники участвовали в передаче персональных данных, включая номера телефонов и адреса электронной почты, третьим лицам.

«Лица, ответственные за этот инцидент, были уволены, мы оказываем содействие правоохранительным органам в их судебном преследовании», — отметили в пресс-службе Amazon.

При этом в компании не указали размер утечки и количество уволенных сотрудников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе стало известно об утечке личной информации 2,4 млн пользователей камер видеонаблюдения Wyze.

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