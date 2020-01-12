Донецк, , 10:23 — REGNUM Украинские боевики десять раз нарушили режим прекращения огня за прошлые сутки, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 34 боевых припаса, сообщает 12 января пресс-служба представительства ДНР в СЦКК.

Боевиками велся обстрел из минометов 82 мм, гранатометов АГС, РПГ, СПГ, крупнокалиберного стрелкового оружия. Территория республики была обстреляна по трем направлениям — Мариупольскому, Донецкому и Горловскому. Под обстрелами оказались населенные пункты Гольмовский, Зайцево, Жабичево, Лозовое, Вольво-центр и поселок шахты «Трудовская» города Донецк, населенный пункт Заиченко.

Информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры отсутствует.

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ИА REGNUM напоминает, в предыдущие сутки по территории республики боевики применили семь единиц боевых припасов. Количество нарушений режима прекращения огня составило пять раз.

В свою очередь 11 января в ходе доклада представитель управления Народной Милиции Донецкой Народной Республики сообщил о том, что разведка продолжает фиксировать количество потерь украинской армии, которые связаны с употреблением боевиками алкоголя. Кроме того, в НМ сообщили о попытке боевиками совершить теракт на территории республики с помощью беспилотного летательного аппарата. Однако так как боевики превысили вес БПЛА, на который прикрепили взрывчатку, то аппарат после взлета упал вблизи украинских диверсантов. Итого стало то, что четверо боевиков получили ранения в результате взрыва летательного аппарата с взрывчаткой.