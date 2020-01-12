Киев, , 09:37 — REGNUM 25-летняя жительница украинского города Сумы вместе с соучастниками подозревается в организации в Киевской области схемы по вербовке женщин в «сексуальное рабство» в страны Европы и Азии. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе МВД Украины.

В пресс-службе уточнили, что женщинам за границей предлагали работу модели с высокой заработной платой. Но некоторым из женщин данные условия трудоустройства показались подозрительными и они обратились в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции провели обыски в автомобиле и по месту проживания подозреваемой. В ходе обысков были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны с записями и видеоматериалами, записные книжки и банковские карточки.

Полиция устанавливает соучастников подозреваемой. Открыто уголовное производство по статье «торговля людьми», санкция которой предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

Как сообщало ИА REGNUM, в Винницкой области была задержана женщина, которая подозревается в торговле людьми.

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