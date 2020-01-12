Посёлок Шерегеш, Кемеровская область, , 09:17 — REGNUM Мужчина из Новосибирской области погиб, катаясь на лыжах на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе. Об этом 12 января сообщили журналистам в пресс-службе администрации Таштагольского района Кемеровской области.

Трагедия произошла 11 января, но известно о ней стало только сейчас. Турист ехал по лыжной трассе на большой скорости, замешкался на развилке, упал на склоне и наткнулся на собственную лыжу.

У мужчины произошёл травматический шок, сопровождаемый большой кровопотерей. На место происшествия прибыли спасатели, оказали пострадавшему первую помощь, спустили его с горы и передали в руки медиков. Пострадавший был госпитализирован в центральную районную больницу, где ему провели операцию К сожалению, несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался.

Мужчина приехал на курорт из посёлка Петровское Новосибирской области. Ему было 35 лет. Власти Кузбасса заявили о готовности оказать помощь семье погибшего в транспортировке тела.

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