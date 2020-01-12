Рязань, , 09:00 — REGNUM Три человека погибли, ещё пять получили ранения в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Рязанской области. Об этом 12 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 02:30 мск на 386-м километре трассы «Москва — Астрахань» в Шацком районе. Столкнулись Lada Largus и Hyundai Solaris.

По предварительным данным, три человека погибли на месте ДТП, пятеро были госпитализированы в Шацкую и Сасовскую районные больницы. Несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет. Состояние пострадавших оценивается медиками как тяжёлое.

Обстоятельства и причины ДТП уточняются. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх граждан Украины в результате ДТП в Орловской области.

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